Бучанська молодь зняла актуальний соціальний ролик ДУМКИ

Про істинні життєві цінності здатні говорити не тільки мудрі та досвідчені люди, що вже прожили життя, але й молодь. Причому, глибина і щирість, з якою вони це роблять – достойні того, аби дослухатися до їхніх слів.

Підтвердженням цьому стане відеоролик Даниїла Мануша, знятий в Бучанському міському парку

История создания фильма ⚠️М-да уж, карантин вообще не в тему)Но это не помешало мне создать очередной фильм.Пришлось ехать в бучу на велике, в неустойчивую погоду... Ездил в разные точки Бучи, что бы встретиться с оператором, забрать штатив, начать процесс съёмки.Всегда знал, что велик лучший друг))Монтаж занял два дня, съёмка заняла 3.5 часов. Сценарий почти месяц (очень много правок вносил)Сам фильм изначально должен был сниматься в Киеве как дипломная работа для Интершколы, но... - Каранатин.Выходил из положение так, как мог.И теперь этот фильм отправляется на Интер фильм Фест.Спасибо меру Бучи Анатолію Федоруку, за то, что дал согласие на проведение съёмки в бучанском городском парке, во время карантина.Ну и конечно же спасибо моему оператору Вікторія Шатило, без которого не было бы "шедевра".Перед отправление работы на фестиваль, фильм будет проходить коррекцию!