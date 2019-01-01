Бучанська молодь зняла актуальний соціальний ролик ДУМКИ

Про істинні життєві цінності здатні говорити не тільки мудрі та досвідчені люди, що вже прожили життя, але й молодь. Причому, глибина і щирість, з якою вони це роблять – достойні того, аби дослухатися до їхніх слів.
Підтвердженням цьому стане відеоролик Даниїла Мануша, знятий в Бучанському міському парку
Короткий метр "Мысли!"
Не было ни одного человека которого не посещали плохие мысли.
Много думал о чём-то плохом.
каждый из нас, хотя бы один раз думал о попытке ...
История создания фильма ⚠️
М-да уж, карантин вообще не в тему)
Но это не помешало мне создать очередной фильм.
Пришлось ехать в бучу на велике, в неустойчивую погоду... Ездил в разные точки Бучи, что бы встретиться с оператором, забрать штатив, начать процесс съёмки.
Всегда знал, что велик лучший друг))
Монтаж занял два дня, съёмка заняла 3.5 часов. Сценарий почти месяц (очень много правок вносил)
Сам фильм изначально должен был сниматься в Киеве как дипломная работа для Интершколы, но... - Каранатин.
Выходил из положение так, как мог.
И теперь этот фильм отправляется на Интер фильм Фест.
Спасибо меру Бучи Анатолію Федоруку, за то, что дал согласие на проведение съёмки в бучанском городском парке, во время карантина.
Ну и конечно же спасибо моему оператору Вікторія Шатило, без которого не было бы "шедевра".
Перед отправление работы на фестиваль, фильм будет проходить коррекцию!
P.S. Знаю-Знаю, актёрская игра оставляет желать лучшего