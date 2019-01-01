Після карантину за комунальні борги ожуть забрати житло

Підставою примусового стягнення на житло є борг який перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати - 94 460 грн.

Від початку цього року зросла заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги (без урахування газу та електроенергії). Станом на початок березня, за даними Державної служби статистики України, заборгованість становила понад 32 млрд грн.



І коли карантин закінчиться (а він закінчиться!), постачальники житлово-комунальних послуг почнуть забирати у вас майно. Суди завалять позовами, й далеко не про те, що ви заборгували й треба примусово стягнути з вас ці гроші, а одразу про арешт вашого "сімейного гнізда".



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Постачальники вже скаржаться про міліардні борги населення за споживання комунальних послуг. Станом на початок березня, за даними Державної служби статистики України, заборгованість по несплаті за ЖКП становила 32 міліарди гривень.І скоріше за все після карантину почнуть масово подавати позови до суду щодо примусового стягнення коштів.Слід пам'ятати, що процедуру конфіскації майна може пред'явити ДВС за рішенням суду. Ніхто інший не має право погрожувати чи примусово забирати ваше житло. А борг можна реструктуризувати, пролонгувати або погашати незначними частинами, таким чином захистивши себе від примусової втрати житла._________________________Відповідно до частини 1 статті 50 Закону України "Про виконавче провадження", звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна здійснюється в разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому насамперед звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику.Насамкінець звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якій фактично проживає боржник.Але ініціювати конфіскацію житла можна тільки в тому випадку, якщо заборгованість перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати. А це 94 460 грн.Судовий наказ є виконавчим документом, на підставі якого в разі якщо боржник добровільно не виконає рішення суду, здійснюватиметься примусове виконання рішення суду про стягнення заборгованості.Є й "приємний момент". Навіть якщо є підстави для звернення стягнення на житловий будинок або квартиру, в якій фактично проживає боржник, то насамперед звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржникові.Для конфіскації квартири проводиться процедура примусового продажу з публічних торгів. Цим займається державна виконавча служба або приватні виконавці після винесення судом відповідного рішення про стягнення боргу за комунальні платежі.При цьому виконавцю необов'язково потрапляти всередину такої квартири. Досить зробити її оцінку і зібрати всі необхідні документи. Про проведення прилюдних торгів в обов'язковому порядку повідомляють боржника.Йдеться про зміни до закону України "Про житлово-комунальні послуги". Але в документі вказано, що до 1 липня призупиняється нарахування пені. Тобто якщо ви раптом не зможете вчасно заплатити комуналку, то вам не треба буде платити пеню.До того ж забороняється припиняти або зупиняти надання послуг громадянам навіть у разі несплати платежів або їх затримки, але до 1 липня. Від початку липня вам доведеться погасити будь-яку заборгованість за комунальні платежі.Тобто обов'язок оплачувати за спожиті послуги закон не скасовує. Це стосується всіх комунальних послуг: теплопостачання, вивезення сміття, водопостачання, водовідведення, електроенергії та газопостачання.