Щодо зміни тарифів на комунальні послуги

З 1 травня 2019 року введено в дію новий закон України «Про житлово-комунальні послуги» (далі-Закон), яким регулюються відносини, що виникають у процесі надання послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та поводження з побутовими відходами.

Згідно Закону надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах. Протягом одного року з дня введення в дію цього Закону співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг, щодо кожного виду комунальної послуги, а виконавці комунальних послуг — укласти зі співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

Це означає, що зміна (підняття чи коригування) цін/тарифів на комунальні послуги після 1 травня 2019 року без заключення договорів за типовою формою неможливе!

Слід зауважити, що відносини які виникають між співвласниками та об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку при забезпеченні потреб співвласників шляхом самозабезпечення регулюються законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи сільських, селищних, міських рад встановлюють тарифи щодо оплати житлово-комунальних послуг, які надаються підприємствами комунальної власності (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, послуги з постачання гарячої води, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), та погоджують вказані тарифи з підприємствами, які не належать до комунальної власності.Розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг здійснюють виконавці/виробники і подають їх на затвердження вищезазначеним органам місцевого самоврядування згідно з нормами Закону України «Про житлово-комунальні послуги».Тарифи на житлово-комунальні послуги формуються відповідно до постанови від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги».Звертаємо вашу увагу, що договори про надання комунальних послуг, укладеніУкраїни «Про житлово-комунальні послуги», зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим Законом (типовий договір).У разі якщо згідно з договорами про надання комунальних послуг, укладеними до введення в дію цього Закону, передбачено більш ранній строк їх припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.