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У Бучі лікуються 27 осіб із коронавірусом

Станом на 14 травня в інфекційному відділенні Ірпінської центральної міської лікарні перебувають на лікуванні 27 осіб із підтвердженим захворюванням на коронавірус. З них 17 — мешканці Ірпінського регіону та 10 — з інших міст Київщини. Про це журналістам ITV повідомив директор закладу Антон Довгопол.



«Зараз із двадцяти семи осіб, які лежать в інфекційному відділенні, четверо перебувають на кисневому масочному забезпеченні. Пацієнтів із тяжкою дихальною недостатністю немає, тому апарати ШВЛ наразі не використовуються. Від початку роботи оновленого відділення чотири людини з COVID-19, які тут лікувалися, вже одужали і виписані додому», — зазначив Довгопол.

За його словами, через коронавірус в інфекційному відділенні ІЦМЛ померли троє осіб: мешканець Макарівського району (43 роки), мешканка Вишневого (65 років) та мешканка Бучі (79 років).

«В усіх цих пацієнтів, на жаль, були складні супутні захворювання. У чоловіка – туберкульоз, а в жінок – захворювання серця та цукровий діабет. Тому дуже важливо розуміти кожному, що люди з такими хворобами перебувають у підвищеній зоні ризику і мають особливо оберігати своє здоров’я зараз», — додав Антон Довгопол.

Нагадаємо, в інфекційному відділенні ІЦМЛ також перебувають на лікуванні семеро медпрацівників Ірпінської лікарні, інфіковані коронавірусом. Ще у 17-ти медиків перебіг захворювання безсимптомний, вони знаходяться на домашній самоізоляції.
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Ірпінь ТБ 
 Ірпінь Буча #coronavirus
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