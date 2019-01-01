Набрав чинності закон про право Кабміну визначати адмінцентри ОТО

Кабмін також отримав право подавати до ВР законопроекти про створення і ліквідацію районів

Закон "Про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", яким Кабмін уповноважили визначати адмінцентри територіальних громад, сьогодні, 14 травня, набув чинності. Раніше 13 травня закон був опублікований у виданні " Голос України ".

"Рішення Кабінету міністрів про визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад подається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших місцевих виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних громад", - вказано у тексті закону.

Передбачається, що адмінцентром ОТГ визначається населений пункт (село, селище, місто), що має розвинену інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території тергромади та в якому розміщується представницький орган місцевого самоврядування цієї громади.

"Установити, що визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснюється на основі затверджених Кабінетом міністрів України перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей", - зазначається у документі.

Верховна Рада України постановляє:



I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) у статті 1:

абзац другий після слів «кількох сіл» доповнити словами «селищ, міст»;

доповнити абзацами двадцять п’ятим і двадцять шостим такого змісту:

«адміністративний центр територіальної громади - населений пункт (село, селище, місто), що має розвинену інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території територіальної громади та в якому розміщується представницький орган місцевого самоврядування територіальної громади;

територія територіальної громади - нерозривна територія, в межах якої територіальна громада здійснює свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до Конституції і законів України, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування»;

2) розділ V «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 71 такого змісту:

«71. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснює Кабінет Міністрів України.

Рішення Кабінету Міністрів України про визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад подається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших місцевих виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних громад».

2. Частину другу статті 4 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13,

ст. 91) викласти в такій редакції:

«2. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), що має розвинену інфра-

структуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади та в якому розміщується представницький орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що:

1) визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснюються на основі затверджених Кабінетом Міністрів України перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей;

2) у 2020 році перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад, території яких затверджені Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону, проводяться одночасно з черговими місцевими виборами 2020 року.

3. Центральній виборчій комісії забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів на основі територій територіальних громад, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону.

4. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про ліквідацію та утворення районів.



Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.



м. Київ, 16 квітня 2020 року.

№ 562-IX.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.Відзначимо, документом також передбачається ввести поняття адміністративного центру територіальної громади і території територіальної громади.Актом передбачено, що до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснює Кабмін."Кабінету міністрів у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом підготувати та подати на розгляд Верховної ради України законопроекти про ліквідацію та утворення районів", - сказано у тексті.-----------------------------