Перший випадок смерті від COVID-19 зафіксовано у Бучі

8 травня жінка 79 років із підтвердженим ПЛР аналізом була госпіталізована у інфекційне відділення Ірпінськоі міської центральної лікарні. Причиною смерті став важкий перебіг хвороби, спричинений двобічною пневмонією на фоні серйозних супутніх захворювань.



Висловлюю співчуття рідним та близьким.



Поховання відбудеться у відповідності з усіма рекомендаціями МОЗ.