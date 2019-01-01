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Перший випадок смерті від COVID-19 зафіксовано у Бучі

Бучанський міський голова повідомив про перший випадок смерті від хвороби.

8 травня жінка 79 років із підтвердженим ПЛР аналізом була госпіталізована у інфекційне відділення Ірпінськоі міської центральної лікарні. Причиною смерті став важкий перебіг хвороби, спричинений двобічною пневмонією на фоні серйозних супутніх захворювань.

Висловлюю співчуття рідним та близьким.

Поховання відбудеться у відповідності з усіма рекомендаціями МОЗ.


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