Перший випадок смерті від COVID-19 зафіксовано у Бучі

Бучанський міський голова повідомив про перший випадок смерті від хвороби.
8 травня жінка 79 років із підтвердженим ПЛР аналізом була госпіталізована у інфекційне відділення Ірпінськоі міської центральної лікарні. Причиною смерті став важкий перебіг хвороби, спричинений двобічною пневмонією на фоні серйозних супутніх захворювань.
Висловлюю співчуття рідним та близьким.
Поховання відбудеться у відповідності з усіма рекомендаціями МОЗ.
Висловлюю співчуття рідним та близьким.
Поховання відбудеться у відповідності з усіма рекомендаціями МОЗ.