Ворзель: Трагічно загинув юнак

За фактом загибелі 16-річного хлопця поліція Ірпеня відкрила кримінальне провадження. Повідомлення про те, що в смт. Ворзель потяг збив людину надійшло до поліції Київщини о 22.30 год. На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції та медики.

За фактом загибелі школяра відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.Поліція встановлює усі обставини смерті, одна з версій – самогубство.Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.Триває слідство.