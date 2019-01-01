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Ворзель: Трагічно загинув юнак

За фактом загибелі 16-річного хлопця поліція Ірпеня відкрила кримінальне провадження. Повідомлення про те, що в смт. Ворзель потяг збив людину надійшло до поліції Київщини о 22.30 год. На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції та медики.



Працівники поліції встановили особу загиблого. Ним виявився 16-річний місцевий житель. Встановлено, що після сварки з батьками хлопець пішов до залізничних колій, де і сталася трагедія.
За фактом загибелі школяра відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Поліція встановлює усі обставини смерті, одна з версій – самогубство.
Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.
Триває слідство.
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Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області 
 Ворзель поліція
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