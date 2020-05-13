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  • Учора, 22:05
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Бучанський ринок можуть закрити із-за санітарного стану прилеглої території

Житлово-комунальне господарство міста Буча інформує громаду про ситуацію:

Відповідно до «Правил торгівлі на ринках» адміністрація ринку повинна забезпечити постійне вивезення відходів і сміття, а також після закінчення роботи ринку належне очищення (з вологим прибиранням) та дезінфекцію всіх приміщень, торгових об'єктів і торговельних місць ринку.


У зв’язку з тим, що робота Бучанського ринку постійно погіршує санітарний та екологічний стан місцевості й негативно впливає на умови проживання населення, територія ринку не має відокремленого облаштованого контейнерного майданчику для збирання відходів і сміття тощо, невідповідності утримання території ринку вимогам Санітарних правил утримання територій населених місць
(СанПіН N 4690-88) та Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної
медицини України від 04.06.96 N 23 ( z0314-96 ) та зареєстрованих у Мін'юсті України 19.06.96 за N 314/1339, відділом житлово -комунального господарства завтра 13.05.2020 о 14.00 буде винесено на засідання комісії ТЕБ та НС питання щодо припинення діяльності Бучанського ринку по вул. Жовтнева до моменту:
- облаштування відокремленого майданчику для збору сміття
- заключення договору на вивіз сміття адміністрацією ринку з офіційно визначеним (згідно проведеного конкурсу) виконавцем послуг з вивозу сміття в м. Буча.

На жаль, на неодноразові приписи і попередження керівництво ринку не реагує. Щотижнево за рахунок місцевого бюджету прибирається несанкціоноване сміттєзвалище біля базарів.

Додаємо фотозвіт в динаміці від діяльності ринку ( утворили - прибрали- знов утворили), а також ідентифікацію виробників цього сміття.




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Буча ринок Жек
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