У Бучі пересадили дерева за новою технологією

На новому місці обживаються по сусідству із кленами, акаціями та катальпами сорокалітні дуби, яким точно сподобається продовжувати свою «біографію» у парку Родинний.

А щоб «мандрівка» у часі і відстані була найменш травматичною, до роботи залучили залізну чудо – техніку,що має у своєму доробку 2, 5 робочі метра у діаметрі і 1, 6 метра – у глибині.Ці технічні характеристики важливі при проведенні викопування дерев: вони майже не травмуються при цьому і є велика вірогідність, що вони «безболісно» перенесуть цю операцію і швидко приживуться на новому місці.Директор КП «Бучазеленбуд» Віктор Галущак пояснює причини такої «міграції» дерев : дуби самосійні, вижили і розростаються без дотримання комфортної дистанції і вже сьогодні їм тісно на незначній ділянці. А це значить, що вони гальмуватимуть у подальшому рості, окремі взагалі можуть загинути.Дуб любить простір і свободу, тоді й росте у ширину і висоту швидкими темпами.Тому очікуємо на розлогу крону і затишне місце відпочинку у цьому парку.Нехай ростуть на віки дуби – красені.