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Захисники Вітчизни з побажаннями нащадкам

Наші батьки й діди зуміли оборонити рідну землю, нас з вами – даруючи надію на майбутнє. Ціною власного життя і здоров’я вигнали окупантів.


Зараз ми живемо у мирний час, але неспокійний. Чи цього прагнули хоробрі воїни, проливаючи на полі бою кров? Чи за таке майбутнє боролися?..
З кожним роком серед нас все менше ветеранів зустрічають переможну весну. Поважний вік і численні рани даються взнаки. А тому так хочеться почути, що скажуть вони молодим, які настанови їм дадуть? Як прожили вони своє життя і пережили війну?
На ці питання у 2013 році відповідали наші захисники Вітчизни…

Читайте також текстову версію:
Говорять ветерани... (2013 рік)




Фото на згадку:










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 відеосюжет фотофакт Буча Анатолій Варламов
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