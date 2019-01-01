Кампанія декларування доходів громадян продовжена до 1 липня

Ірпінське управління ГУ ДПС повідомляє, що за 4 місяці проведення кампанії «Декларування – 2020» декларації про майновий стан і доходи вже подали 661 громадянина Бородянського, Макаровського районів та Ірпінського регіону.

Серед яких є 5 мільйонерів, які задекларували отриману спадщину, оренду і продаж нерухомого майна та інші отримані доходи на загальну суму 25.9 млн гривень. Податкові зобов’язання, визначені декларантами, склали понад 5,3 млн.грн. Зокрема, до бюджету надійде 231тис.грн. податку на доходи фізичних осіб та 30 тис.грн військового збору.

Новий продовжений термін подання декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік встановлено Законом України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)».Також, цим законом змінено норму щодо сплати задекларованих сум податкових зобов’язань. Цьогоріч задекларовані суми податків громадяни повинні сплатити до 01 жовтня 2020 року.Громадяни, які хочуть скористатися правом на податкову знижку, мають право подавати декларації про майновий стан і доходи до 31 грудня 2020 року.На допомогу громадянам на офіційному сайті «Територіальні органи ДПС у Київській області»(https://kyivobl.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2020) функціонує банер «Деклараційна кампанія 2020», на якому розміщено копії нормативно-правових актів, якими регулюється порядок оподаткування доходів фізичних осіб, інформацію щодо осіб, які зобов’язані подавати декларацію, випадків, коли така декларація не подається, форму річної податкової декларації і зразок її заповнення, порядок подання декларації в електронному вигляді через Електронний кабінет платника, а також порядок подання декларації для отримання податкової знижки тощо.