Від 12 травня розпочинається оформлення медичних довідок учня

Відділ освіти Бучанської міської ради інформує:

Починаємо готувати документи для вступу до 1-го класу

З 12.05.2020 року Ви можете розпочати оформлення медичних довідок учня, необхідних для вступу до школи: про профілактичний огляд (форма № 086-1/о) та форму 063/о «Карта профілактичних щеплень».

Нагадуємо!

Прийом заяв до 1-го класу ропочнеться після закінчення карантину.

Першочергово до 1-го класу закладу загальної середньої освіти зараховуються діти:

- місце проживання яких чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти підтверджене документально;

- які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;

- чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності).

Вам необхідно звернутися до лікаря, з яким підписано декларацію, який спланує проходження медичного огляду Вашої дитини.Гарантоване зарахування дітей до 1-го класу буде здійснюватися відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016.