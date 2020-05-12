Від 12 травня розпочинається оформлення медичних довідок учня

Відділ освіти Бучанської міської ради інформує:
До уваги батьків майбутніх першокласників 2020/2021 н.р.
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади!
Починаємо готувати документи для вступу до 1-го класу
З 12.05.2020 року Ви можете розпочати оформлення медичних довідок учня, необхідних для вступу до школи: про профілактичний огляд (форма № 086-1/о) та форму 063/о «Карта профілактичних щеплень».
Вам необхідно звернутися до лікаря, з яким підписано декларацію, який спланує проходження медичного огляду Вашої дитини.
Нагадуємо!
Прийом заяв до 1-го класу ропочнеться після закінчення карантину.
Гарантоване зарахування дітей до 1-го класу буде здійснюватися відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016.
Першочергово до 1-го класу закладу загальної середньої освіти зараховуються діти:
- місце проживання яких чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти підтверджене документально;
- які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
- чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності).
- місце проживання яких чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти підтверджене документально;
- які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
- чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності).
У дистанційному та телефонному режимі Ви можете отримати інформаційно-консультативні послуги:
(04597) 49-704 – начальник відділу освіти;
(04597) 49-704 - заступник начальника відділу освіти;
E-mail: [email protected]
Просимо вибачення за тимчасові незручності