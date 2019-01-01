Якою буде освіта після карантину

Як раніше вже не буде. Після карантину в Україні продовжить працювати онлайн-школа і будуть створені умови для дітей з особливими потребами.

– Як раніше вже, напевно, не буде. Ми йдемо до змішаного типу освіти: коли частина навчального процесу переходитиме в онлайн-режим, – сказав він.

За його словами, в Україні продовжать розвивати онлайн-школу.У будь-який момент батьки зможуть подивитися успіхи дитини і вчасно зреагувати, якщо їй потрібна допомога в навчанні. Це буде ціла система з даними про уроки, успішності та відвідування дітей. Вона матиме різні рівні доступу. Батьки дивляться за своєю дитиною, дитина дивиться за своїми успіхами і успіхами класу, вчитель – по класах, в яких він викладає, а директор зможе дивитися за успішністю всіх.