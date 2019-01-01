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Якою буде освіта після карантину

Як раніше вже не буде. Після карантину в Україні продовжить працювати онлайн-школа і будуть створені умови для дітей з особливими потребами.



Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак.

– Як раніше вже, напевно, не буде. Ми йдемо до змішаного типу освіти: коли частина навчального процесу переходитиме в онлайн-режим, – сказав він.


За його словами, в Україні продовжать розвивати онлайн-школу.

Повністю буде відзнятий навчальний рік і всі уроки розмістяться у вільному доступі на єдиній електронній платформі. Ресурс допоможе школярам, які пропустили навчання через відсутність, хворобу або сезонний карантин. Платформа повинна допомогти викладачам, які вийшли на заміну, і батькам, які хочуть ще раз з дитиною пройти тему.

Буде створено інклюзивну онлайн-школу. До відеоуроків буде додано титрування для дітей з порушенням слуху і сурдопереклад. Також будуть уроки для дітей з порушенням зору – з тифлоперекладом.

Створення електронного щоденника.
У будь-який момент батьки зможуть подивитися успіхи дитини і вчасно зреагувати, якщо їй потрібна допомога в навчанні. Це буде ціла система з даними про уроки, успішності та відвідування дітей. Вона матиме різні рівні доступу. Батьки дивляться за своєю дитиною, дитина дивиться за своїми успіхами і успіхами класу, вчитель – по класах, в яких він викладає, а директор зможе дивитися за успішністю всіх.

Нагадаємо, Бабак розповів, що весь вересень школярі наздоганятимуть програму, яку пропустили через карантин наприкінці навчального року. За його словами, немає впевненості в тому, що під час карантину всі дивилися відеоуроки.
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www.sluga-narodu.com 
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