Податкова: Про стан погашення податкового боргу по податках і ЕСВ.

Ірпінське управління повідомляє про стан погашення податкового боргу по податках і ЕСВ.

З початку року Ірпінським управлінням направлено податкових вимог платникам податків - 5168 на суму 134,44 млн.грн., по єдиному соціальному внеску - 4372 платникам на 82.36 млн.гривень.У січні-квітні 2020 року Ірпінським управлінням видано 810 довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.Про наявність або відсутність заборгованості можна дізнатись в «Електронному кабінеті платника» або безпосередньо звернувшись до органу ДПС з заявою встановленого зразка за формою згідно з додатком № 2 до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733 у паперовій або електронній формі.