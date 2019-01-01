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Податкова: Про стан погашення податкового боргу по податках і ЕСВ.

Ірпінське управління повідомляє про стан погашення податкового боргу по податках і ЕСВ.


Платниками Ірпінського управління в період с січня по травень 2020 року в рахунок погашення податкового боргу по податкам і зборам сплачено до Державного бюджету - 9.86 млн.грн.,в т.ч. по ЕСВ 3,27 млн.грн..
Податкова: Про стан погашення податкового боргу по податках і ЕСВ.
З початку року Ірпінським управлінням направлено податкових вимог платникам податків - 5168 на суму 134,44 млн.грн., по єдиному соціальному внеску - 4372 платникам на 82.36 млн.гривень.
У січні-квітні 2020 року Ірпінським управлінням видано 810 довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.
Про наявність або відсутність заборгованості можна дізнатись в «Електронному кабінеті платника» або безпосередньо звернувшись до органу ДПС з заявою встановленого зразка за формою згідно з додатком № 2 до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733 у паперовій або електронній формі.
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Ірпінське управління 
 податкова
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