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В Бучі вогнеборці загасили пожежу в господарчій будівлі

4 травня о 15:07 до пункту зв’язку 36 державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу в приватній господарчій будівлі, яка виникла за адресою: м. Буча, вул. Яблунська, 105.


Отримавши повідомлення, на місце події негайно було направлено одне відділення 36 державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь та одне відділення 35 державної пожежно-рятувальної частини м. Буча.

Прибувши на місце виклику стало відомо, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття господарчої будівлі та є загроза поширення полум’яна на поблизу розташований житловий будинок. Завдяки вчасному реагуванню та оперативним діям бійців пожежно-рятувальних підрозділів, було попереджено розповсюдження полум’я та врятовано будівлю. Локалізовано пожежу о 15:23, а о 15:43 – повністю ліквідовано. Вогнем пошкоджено покрівлю та перекриття будівлі, знищено речі домашнього та побутового вжитку.
До гасіння залучалися 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі наразі встановлюється.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Буча
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