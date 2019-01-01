В Бородянці знижено ставки єдиного податку

Народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк проінформувала громаду:

- у період дії карантину для видів господарської діяльності, робота яких заборонена- на період, в якому будуть зняті обмеження роботи суб’єктів господарюваннярозміру прожиткового мінімуму – для 1 групирозміру мінімальної заробітної плати – для 2 групи.- про встановлення ставки єдиного податку для платників 1 та 2 груп у розмірі 0% у період дії карантину для видів господарської діяльності, робота яких заборонена;- розгляд питання щодо зниження ставок єдиного податку для платників 1 та 2 груп на період 2 календарних місяців, наступних за місяцем, в якому будуть зняті обмеження роботи суб’єктів господарювання, відповідно до поданих мною рекомендацій.Вважаю, що сьогоднішнє голосування є прикладом ефективної комунікації та єдності позицій депутатського корпусу, селищного голови та народного депутата України для сприяння швидкого перезапуску підприємницької діяльності.