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В Бородянці знижено ставки єдиного податку

Народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк проінформувала громаду:








Вчора звернулась до голови Бородянської селищної ради щодо необхідності підтримки малих підприємств та зменшення податкового навантаження. Зокрема, було запропоновано встановити такі ставки єдиного податку для платників 1 та 2 груп:

0 % - у період дії карантину для видів господарської діяльності, робота яких заборонена

- на період 2 календарних місяців, наступних за місяцем, в якому будуть зняті обмеження роботи суб’єктів господарювання
5 % розміру прожиткового мінімуму – для 1 групи
10 % розміру мінімальної заробітної плати – для 2 групи.

30 квітня на черговій 24 сесії Бородянської селищної ради було прийнято рішення:

- про встановлення ставки єдиного податку для платників 1 та 2 груп у розмірі 0% у період дії карантину для видів господарської діяльності, робота яких заборонена;
- розгляд питання щодо зниження ставок єдиного податку для платників 1 та 2 груп на період 2 календарних місяців, наступних за місяцем, в якому будуть зняті обмеження роботи суб’єктів господарювання, відповідно до поданих мною рекомендацій.

Вважаю, що сьогоднішнє голосування є прикладом ефективної комунікації та єдності позицій депутатського корпусу, селищного голови та народного депутата України для сприяння швидкого перезапуску підприємницької діяльності.

Сьогодні аналогічні пропозиції будуть направлені до інших органів місцевого самоврядування нашого округу для прийняття відповідних рішень.

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Бородянка
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