Енергетичний сертифікат для ОСББ. для чого він потрібен та як його виготовити

Мінрегіон роз’яснює пронергетичний сертифікат для ОСББ. для чого він потрібен та як його виготовити?
85% житлового фонду України було побудовано до 1990 року. Враховуючи значний вік цих будівель, високий рівень фізичного зносу конструкцій, інженерних систем та низький рівень енергоефективності, такі будинки споживають на 40-70% більше енергії у порівнянні з новобудовами.
Енергетичний сертифікат – це електронний документ, що дозволяє визначити клас енергетичної ефективності будівлі, рівні споживання енергії за різними видами інженерних систем, перелік та черговість заходів з енергоефективності, що, своєю чергою, дозволять покращити показники енергетичної ефективності будівлі та привести її до рівня мінімальних вимог.
Що потрібно зробити ОСББ для того щоб отримати сертифікат енергетичної ефективності?
- знайти фахівця з сертифікації у своєму регіоні за допомогою бази даних фахівців;
- укласти договір сертифікації;
- підготувати всю наявну проєктну та технічну документацію, перелік якої допоможе визначити фахівець;
- підготувати всю наявну інформацію щодо обсягів споживання будівлею енергетичних ресурсів та комунальних послуг;
- передати зібрану інформацію фахівцю та забезпечити доступ до будівлі, її технічних приміщень (дах, підвал, під’їзди тощо).
Де взяти кошти ОСББ на проведення сертифікації енергетичної ефективності та як визначити її вартість?
Джерелами фінансування для проведення сертифікації енергетичної ефективності можуть бути власні кошти замовника. Також можлива часткова або повна компенсація вартості сертифікації енергетичної ефективності із зовнішніх джерел.
Власними коштами замовника можуть бути кошти співвласників багатоквартирного будинку. Залучити таке фінансування можна двома шляхами:
1) співвласники багатоквартирного будинку приймають рішення про збільшення розміру внесків на утримання будинку (створюють ремонтний фонд) і накопичують необхідну суму протягом певного часу;
2) співвласники погоджуються сплатити свою частку від повної вартості сертифікації енергетичної ефективності одноразово.
Для чого проводити сертифікацію енергетичної ефективності будівлі?
щоб визначити клас енергетичної ефективності будівлі, отримати повну інформацію про обсяги споживання енергоресурсів, можливості щодо їх скорочення та рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності будівлі;
сертифікат, є обов’язковою умовою для отримання коштів державної підтримки на реалізацію заходів з енергоефективності;
сертифікат, є першим кроком на шляху до реалізації проєкту з енергоефективності задля його правильного здійснення та отримання максимальних показників за результатами його реалізації.
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