Енергетичний сертифікат для ОСББ. для чого він потрібен та як його виготовити

Мінрегіон роз’яснює пронергетичний сертифікат для ОСББ. для чого він потрібен та як його виготовити?

Енергетичний сертифікат – це електронний документ, що дозволяє визначити клас енергетичної ефективності будівлі, рівні споживання енергії за різними видами інженерних систем, перелік та черговість заходів з енергоефективності, що, своєю чергою, дозволять покращити показники енергетичної ефективності будівлі та привести її до рівня мінімальних вимог.

Що потрібно зробити ОСББ для того щоб отримати сертифікат енергетичної ефективності?

Де взяти кошти ОСББ на проведення сертифікації енергетичної ефективності та як визначити її вартість?

Для чого проводити сертифікацію енергетичної ефективності будівлі?