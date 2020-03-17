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Податкова про штрафні санкції в період карантину

Карантин: штрафні санкції за порушення податкового законодавства у період з 01 березня по 31 травня 2020 року, не застосовуються



Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 01 березня по 31 травня 2020 року, крім санкцій за:
- порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;
- відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
- порушення вимог законодавства в частині:
обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;
обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;
здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;
- порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

Протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

Відповідні зміни внесені до підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового Кодексу Законами України від 17.03.2020 №533-ІХ та від 30.03.2020 №540-ІХ.
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ГУ ДПС у Київській області 
 податкова
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