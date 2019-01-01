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Вогнеборці про випадки пожежі за останню добу

Протягом 29-30 квітня рятувальниками Ірпінського регіону було ліквідовано три випадків загорання сміття та сухої рослинності.


Перше загорання виникло 29 квітня о 10:50 в м. Буча, по вул. Києво-Мироцька, заплава р. Рокач, де полум’ям було охоплено торф на площі 0,02 га. На ліквідацію пожежі було залучено одне відділення 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча. Загалом на місці працювало 5 чоловік особового складу.

Ліквідували загорання о 14:07. Того ж дня рятувальники виїжджали:
о 22:30 на загорання сухої рослинності в м. Буча, по вул. Інститутська, 54. На ліквідацію пожежі було направлено одне відділення 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що площа загорання складає близько 150 м. кв. Завдяки оперативним діям рятувальників загорання вдалося локалізувати та о 23:10 ліквідувати повністю.

30 квітня о 03:35 сталося загорання пластикових контейнерів для збору сміття за адресою: м. Буча, вул. Водопровідна, 62. На ліквідацію пожежі було направлено одне відділення 35 Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча в складі 5 осіб. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що площа загорання складає близько 60 м. кв.
Пожежу було локалізовано о 03:52, а о 04:36 ліквідовано повністю.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа
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