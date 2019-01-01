Питання води в Україні стало питанням національної безпеки.

Про проблеми з водою треба кричати, — директор Інституту водних проблем і меліорації НААН України, доктор технічних наук, академік НААН Михайло Ромащенко про зневоднення та зміни клімату в ефірі Громадського радіо.
Михайло Ромащенко: Вже прийшов час, коли про воду потрібно кричати. Навіть 20-30 років назад ми говорили, що Україна за забезпеченістю власними водними ресурсами належала до малозабезпечених країн. Можливо, наявність Дніпра і його приток створило дещо хибне враження про те, що в нас води дуже багато.
Максимальне споживання країною на всі потреби в Україні було 31 кубічний кілометр в 1991 році. Минулого року ми споживали в районі 9 кубічних кілометрів. Тобто споживання зменшилося в 3 рази. У нас значно скоротилося промислове виробництво, менше населення стало. У сільському господарстві зрошуємо в 5 разів менше. Але, не дивлячись на зменшення споживання, кліматичні зміни викликали той процес, який привів до тотального масштабного зневоднення території України.
Темпи зростання температури в Україні є найвищими для країн Європи. Глобальне потепління є головною причиною зневоднення в Україні.
Зима без снігу посилила зневоднення, тому що практично не було атмосферного живлення ані ґрунтових вод, ані підземних вод. Нас очікує зменшення річкового стоку. Не випало атмосферних опадів ані у вигляді снігу, ані у вигляді дощів, які б могли сформувати поверхневий стік, який би, стікаючи з території України, викликав водопілля. Через це ми не змогли заповнити належним чином дніпровські водосховища, не змогли їх промити.
Які проблеми виникають через зневоднення?
Внаслідок цього процесу води стало менше, її якість погіршилася, вона стала більш мінералізованою. Ми повинні витрачати більше коштів, для того, щоб її почистити до нормативів якості, а це буде вимагати практично модернізацію і конструкцію всіх очисних споруд. Для того, щоб ця вода була якісною.
Потрібно, щоб на рівні держави була сформована політика, спрямована на економне витрачання води.
Питання води в Україні стало питанням національної безпеки.
Жителі України повинні розуміти, що води в нас небагато, і ми повинні зрозуміти, що треба її використовувати бережно, не забруднювати водні джерела та струмки. Ми повинні зрозуміти, що вода для України стає найбільшим багатством.
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