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Бучанські волонтери допомогають жителям села Личмани

Без даху над головою, але з підтримкою небайдужих. Із Бучі у Личмани після пожеж, що кілька днів тому «стерли» до нуля життя людей у селах Овруцького району, люди залишилися просто неба.



Сюди і весняне сонце « боїться» навідуватися, бо суцільне чорне згарище ще десь тліє, але воно шкодує погорільців і зігріває їх своїм теплом.

Вже вдруге бучанська громада доставляє їм усе необхідне, аби вони могли жити сьогодні і починали налагоджувати побут.

Староста села Личмани для представників нашої громади вже став дядею Ванею :він координує роботи з розвантаження доставленого- крупів, одягу, медикаментів, плівки, цвяхів, постільної білизни, спальних матрасів....

Для тих, хто бажає підтримати і допомогти ще раз нагадуємо, що зробити це усе просто: несіть допомогу у «Бучанську варту»: вони днями знову вирушать на Житомирщину з допомогою.







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Прес-служба Бучанської міської ради 
 Бучанська варта пожежа
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