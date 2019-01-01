Бучанські волонтери допомогають жителям села Личмани

Без даху над головою, але з підтримкою небайдужих. Із Бучі у Личмани після пожеж, що кілька днів тому «стерли» до нуля життя людей у селах Овруцького району, люди залишилися просто неба.

Сюди і весняне сонце « боїться» навідуватися, бо суцільне чорне згарище ще десь тліє, але воно шкодує погорільців і зігріває їх своїм теплом.Вже вдруге бучанська громада доставляє їм усе необхідне, аби вони могли жити сьогодні і починали налагоджувати побут.Староста села Личмани для представників нашої громади вже став дядею Ванею :він координує роботи з розвантаження доставленого- крупів, одягу, медикаментів, плівки, цвяхів, постільної білизни, спальних матрасів....Для тих, хто бажає підтримати і допомогти ще раз нагадуємо, що зробити це усе просто: несіть допомогу у «Бучанську варту»: вони днями знову вирушать на Житомирщину з допомогою.