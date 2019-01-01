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Блиставчанка - талановитий колектив посів друге місце в міжнародному конкурсі

Колектив народної творчості БЛИСТАВЧАНКА посів почесне друге місце в міжнародному фестивалі "Україна Єднає Світ", що відбувся он-лайн.
Для аматорів сцени - це дійсно чудовий результат для тих, хто популяризує українське мистецтво, пісню - творчість, як справжні цінності свого народу.
Вітаємо улюблений колектив і бажаємо подальших перемог!

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Прес-служба Бучанської міської ради 
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