Останні зміни в трудовому законодавстві, які вступили в дію

30 березня 2020 року Верховною Радою України було прийнято Закон України № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), яким вносилися певні зміни в трудові відносини під час карантину, а саме в Кодекс законів про працю (далі по тексту - КЗпП) та Закону України «Про зайнятість населення». Розглянемо більш детальніше про дані зміни.

Зупинено строки позовної давності

Нове визначення «Трудовий договір»

Гнучкий режим робочого часу

Дистанційна (надомна) робота

Простої та спосіб оплати праці під час простою.

Час простою з вини працівника не оплачується

Допомога по частковому безробіттю