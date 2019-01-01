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Бучанський ліс: політична боротьба, чи спір лісівничої науки і людей

У 2002-му році Бучанська селищна рада своїм рішенням віднесла території з зеленими насадженнями до земель житлової та громадської забудови.

Це рішення не було унікальним за своєю формою, але саме у Бучі воно спричинило появу багаторічної боротьби у судах як громадян, які захищають свої земельні ділянки, так і місцевих посадовців, які відстоюють законність своїх рішень. На чиєму боці правда - дивіться у новій програмі "БіРКа" на телеканалі «Погляд».

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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
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