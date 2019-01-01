Новий спецавтомобіль отримали в Бучанській підстанції екстреної медичної допомоги

Автомобіль класу «В» оснащений дефібрилятором, кардіографом з функцією телеметрії, кисневим та мобілізаційним обладнанням, до складу якого входять шини, евакуаційні щити, вакуумні матраси, тощо..

- Сучасний спецавтомобіль сприятиме порятунку хворих, коли важливою для збереження життя є кожна не хвилина, а секунда,- зазначив під час спілкування із членами бригад Бучанський міський голова Анатолій Федорук. – Для міської влади важливо надати фінансову підтримку працівникам, які безпосередньо обслуговують інфікованих коронавірусом: кожен медик уже отримав одноразову допомогу у сумі 10 тисяч гривень.

Як повідомила головний лікар Бучанської підстанції Валентина Вергулес, бригади за зміну часто виїжджають на 70, а то й більше викликів, одній бригаді доводиться обслуговувати 12 – 16 викликів, рятуючи життя, доставляти у спеціалізовані заклади тяжких хворих.

Ключі від нового авто приїхала особисто передати генеральний директор КНП КОР «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Оксана Шарко.Наводить «свіжий» приклад, що стався вчора і про який вже повідомила поліція Київщини: одна із карет у супроводі патрульного наряду доставала у опіковий центр столиці дитину з серйозними опіками грудної клітки.Карета екстреної придбана в рамках виконання Київської обласної програми «Вдосконалення екстреної медичної допомоги в Київській області на 2019-2020 роки».Перший заступник Бучанського міського голови Тарас Шаправский та начальник відділу охорони здоров’я БМР Лариса Матюшенко також привітали колектив із цією подією .