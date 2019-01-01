Вогнеборці ліквідували 6 випадків загорання сміття та травяного настилу

Протягом 23-24 квітня рятувальниками було ліквідовано шість випадків загорання сміття та сухої рослинності.

Рятувальники закликають не палити суху рослинність, адже трав’яні пожежі є одним з головних джерел викидів в атмосферу вуглекислого газу та загибелі тваринного світу.

23 квітня о 12:28 в м. Буча, по вул. Заводська, де полум’ям було охоплено сміття на площі 150 м. кв. На ліквідацію пожежі було залучено одне відділення 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча. Загалом на місці працювало 4 чоловік особового складу. Ліквідували загорання о 13:05.Того ж дня рятувальники виїжджали:о 14:23 на загорання сміття в м. Буча, по вул. Тургенівська. На ліквідацію пожежі було направлено одне відділення 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що площа загорання складає близько 40 м. кв. Завдяки оперативним діям рятувальників загорання вдалося локалізувати та о 14:55 ліквідувати повністю.о 14:52 загорання очерету виникло в м. Ірпінь, по вул. Багірова. На ліквідацію пожежі було направлено одне відділення 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь в складі 3 осіб. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що площа загорання складає близько 0,02 га. О 16:50 пожежу було ліквідовано.о 16:21 рятувальники виїхали на загорання сміття на площі 15 м. кв. в м. Буча, по вул. Сілезька. На ліквідацію пожежі було залучено одне відділення 35 Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча в складі 4 осіб. Завдяки злагодженим діям рятувальників загорання вдалось ліквідувати о 16:45.Цього ж дня о 17:01 рятувальники виїхали на загорання трави на площі 0,35 га в м. Буча, вул. Мельниківська. На ліквідацію пожежі було залучено одне відділення 35 Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча в складі 4 осіб. Загорання вдалось ліквідувати о 18:00.24 квітня о 05:25 сталося загорання сміття на приватному подвір’ї в м. Ірпінь, по вул. 8-го Березня.На ліквідацію пожежі було направлено два відділення 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь в складі 7 осіб. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що площа загорання складає близько 3 м. кв.. За короткий проміжок часу пожежу було локалізовано, а о 06:00 ліквідовано повністю.