Лікарська таємниця під час пандемії

Під час пандемії загострюється питання права пацієнта на таємницю про стан здоров’я. Тож поговоримо про лікарську таємницю.

До медичної таємниці відноситься:



- факт звернення людини до лікувального закладу за медичною допомогою;

- стан здоров'я людини;

- діагноз;

- обставини, що передували захворюванню або спровокували його;

- функціональні особливості організму;

- шкідливі звички;

- особливості психіки;

- майновий стан;

- інші відомості, отримані при медичному обстеженні, зокрема інформація про сімейне, інтимне життя людини, а також про стан здоров'я родичів, близьких пацієнта.

Лікарська таємниця та пацієнт з COVID-19



Медичні працівники зобов’язані інформувати відповідні державні органи про поширення інфекційних хвороб. Про це йдеться в законі України “Про захист населення від інфекційних хвороб” (ст. 35, 38), а також у наказі МОЗ України “Про оптимізацію заходів щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків COVID-19” №663.

Чи розповсюджується лікарська таємниця на особисту поінформованість пацієнта про стан свого здоров’я?

Але стан здоров'я пацієнта є конфіденційною інформацією, яка може бути доступною лише у знеособленому вигляді. Тобто без особистих даних пацієнта.Пацієнт має право знати – і це зазначено в Основах законодавства України про охорону здоров’я – про всі аспекти перебігу хвороби, варіанти лікування тощо. Йдеться і про невиліковні хвороби. Знаючи свій діагноз, людина може приймати відповідальні рішення. Наприклад, вирішити фінансові, майнові чи юридичні питання, здійснити власну мрію, врешті-решт.