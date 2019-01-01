Бучанська ОТГ: COVID-19 в селі Тарасівщина

Перший випадок захворювання на коронавірус офіційно підтверджено у дитини 8 років, що проживає в одному з населених пунктів нашої громади в селі Тарасівщина.
Про це повідомляє Бучанський міський голова Анатолій Федорук на сторінці в соцмережі:
Наразі хвора дівчинка перебуває на лікуванні в опорному медичному закладі – Боярській дитячій лікарні.
Медики повідомляють, що стан дівчинки задовільний, а в сім’ї обстежують коло контактних осіб, буде проведена дизінфекція помешкання та надана матеріальна підтримка.
Водночас хочу поділитися з Вами і приємною новиною: вчора отримав інформацію про одужання трьох бучанців, які успішно подолали недугу.
Дотримуйтеся карантинних правил, уникайте контактів з потенційними носіями інфекціі!
Кожному бажаю здоров’я!
Медики повідомляють, що стан дівчинки задовільний, а в сім’ї обстежують коло контактних осіб, буде проведена дизінфекція помешкання та надана матеріальна підтримка.
Водночас хочу поділитися з Вами і приємною новиною: вчора отримав інформацію про одужання трьох бучанців, які успішно подолали недугу.
Дотримуйтеся карантинних правил, уникайте контактів з потенційними носіями інфекціі!
Кожному бажаю здоров’я!