Бучанська ОТГ: COVID-19 в селі Тарасівщина

Перший випадок захворювання на коронавірус офіційно підтверджено у дитини 8 років, що проживає в одному з населених пунктів нашої громади в селі Тарасівщина.

Наразі хвора дівчинка перебуває на лікуванні в опорному медичному закладі – Боярській дитячій лікарні.

Медики повідомляють, що стан дівчинки задовільний, а в сім’ї обстежують коло контактних осіб, буде проведена дизінфекція помешкання та надана матеріальна підтримка.



Водночас хочу поділитися з Вами і приємною новиною: вчора отримав інформацію про одужання трьох бучанців, які успішно подолали недугу.

Дотримуйтеся карантинних правил, уникайте контактів з потенційними носіями інфекціі!

Кожному бажаю здоров’я!