28 квітня 2020 року змінюється порядок переказу коштів

Роз’яснення щодо ідентифікації клієнтів під час переказу коштів

- Здійснити ідентифікацію та верифікацію платника;

- Надати інформацію про платника та отримувача (супроводити переказ коштів необхідним переліком даних щодо платника та отримувача).

Зміни НЕ стосуються:

- сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);

- сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;

- перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);

- всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;

- зняття коштів з власного рахунку.