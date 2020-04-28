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28 квітня 2020 року змінюється порядок переказу коштів

НБУ (www.bank.gov.ua/news) запровадив новий порядок переказу коштів по Україні.
Через набуття Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (www.zakon.rada.gov.ua) для переказу коштів необхідно буде:

Роз’яснення щодо ідентифікації клієнтів під час переказу коштів


- Здійснити ідентифікацію та верифікацію платника;
- Надати інформацію про платника та отримувача (супроводити переказ коштів необхідним переліком даних щодо платника та отримувача).



Зміни НЕ стосуються:
- сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);
- сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;
- перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
- всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
- зняття коштів з власного рахунку.

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