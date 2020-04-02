Податкова: Як заповнити уточнюючу декларацію з плати за землю

Як заповнити уточнюючу декларацію з плати за землю на зменшення податкового зобов’язання за березень 2020?

За період з 1 березня по 31 березня 2020 плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності не нараховується та не сплачується.

Карантинні нововведення. Чи можуть зменьшитися ставки єдиного податку?

Зміни до Податкового Кодексу, запроваджені Законом № 540, надають органам місцевого самоврядування у 2020 році право прийняти рішення про внесення змін до прийнятого раніше рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку.



Це означає, що місцевим органам влади надано можливість затверджувати рішення щодо зменшення розмірів фіксованих ставок єдиного податку для платників єдиного податку першої та другої груп у 2020 році. Такі рішення можуть бути прийняті за більш швидкою процедурою.

Для зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за березень 2020 платники плати за землю (крім фізичних осіб), які подали відповідну декларацію, мають подати уточнюючу Декларацію та відобразити в ній зменшення податкових зобов’язань.Форма Декларації передбачає заповнення розд. І «Розрахунок суми земельного податку» у разі наявності в Декларації відмітки «Земельний податок», та розд. ІІ «Розрахунок суми орендної плати» у разі наявності в Декларації відмітки «Орендна плата».В уточнюючій Декларації для відображення зменшення податкового зобов’язання з земельного податку за березень 2020 показники колонок 1 – 13 розд. І «Розрахунок суми земельного податку» мають відповідати даним раніше поданої Декларації за 2020 рік. У колонках 14 - 17 уточнюючої Декларації зазначається:- у колонці 14 «код пільги» – 18010593, згідно з довідником № 98/2 інших податкових пільг станом на 02.04.2020, затверджених ДПС;- у колонці 15 «розмір пільги» – 100;- у колонці 16 «сума пільги» – сума податкового зобов’язання із сплати земельного податку за податковий період березень 2020 року, яка була задекларована в Декларації за 2020 рік;- у колонці 17 «Річна сума земельного податку (до сплати)» – різниця між показниками колонок 13 та 16 (к. 13 – к. 16).В уточнюючій Декларації для відображення зменшення податкового зобов’язання з орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (далі – орендна плата за земельні ділянки) за березень 2020 показники колонок 1 – 11 розд. ІІ «Розрахунок суми орендної плати» уточнюючої Декларації мають відповідати даним раніше поданої Декларації за 2020 рік, а у колонці 12 «Річна сума орендної плати» – відображається річна сума орендної плати за земельні ділянки, зменшена на суму податкового зобов’язання із сплати орендної плати за земельні ділянки за податковий період березень 2020 року, яка була задекларована в Декларації за 2020 рік.При цьому, відображення коду пільги 18010593 (щодо орендної плати за земельні ділянки за березень 2020 року) в уточнюючій Декларації з позначкою «Орендна плата» не передбачено, тобто не зазначається.