Податкова: На Київщині знову активізувались шахраї

Невстановлені особи телефонують суб’єктам господарювання з номера 095 444 67 66 та від імені керівництва податкової служби вимагають перерахувати кошти на банківські рахунки. Такі дії кваліфікуються як шахрайство та умисна дискредитація податкових органів.
Ми звертаємося до платників податків з проханням перевіряти інформацію та не перераховувати кошти!
У разі, якщо ви отримали такий дзвінок, звертайтеся до нас за номерами телефонів 044 200 37 93 та 044 200 37 50, а також до підрозділів Національної поліції за номером телефону 102.