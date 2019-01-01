Податкова: На Київщині знову активізувались шахраї

Невстановлені особи телефонують суб’єктам господарювання з номера 095 444 67 66 та від імені керівництва податкової служби вимагають перерахувати кошти на банківські рахунки. Такі дії кваліфікуються як шахрайство та умисна дискредитація податкових органів.

У разі, якщо ви отримали такий дзвінок, звертайтеся до нас за номерами телефонів 044 200 37 93 та 044 200 37 50, а також до підрозділів Національної поліції за номером телефону 102.

Ми звертаємося до платників податків з проханням перевіряти інформацію та не перераховувати кошти!