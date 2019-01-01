» » » Податкова: На Київщині знову активізувались шахраї
  • Сьогодні, 11:48
  • 87
  • 0
+aA | -Aa 

Податкова: На Київщині знову активізувались шахраї

Невстановлені особи телефонують суб’єктам господарювання з номера 095 444 67 66 та від імені керівництва податкової служби вимагають перерахувати кошти на банківські рахунки. Такі дії кваліфікуються як шахрайство та умисна дискредитація податкових органів.


Ми звертаємося до платників податків з проханням перевіряти інформацію та не перераховувати кошти!


У разі, якщо ви отримали такий дзвінок, звертайтеся до нас за номерами телефонів 044 200 37 93 та 044 200 37 50, а також до підрозділів Національної поліції за номером телефону 102.
0 0

Управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Київській області. 
 податкова
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Податкова наголошує: Випадки шахрайства продовжуються!

Податкова наголошує: Випадки шахрайства продовжуються!

Публікації
Ірпінська податкова інформує про випадки шахрайства

Ірпінська податкова інформує про випадки шахрайства

Публікації
Прокуратура Київщини попереджає про нову схему шахрайства

Прокуратура Київщини попереджає про нову схему шахрайства

Прокуратура м. Ірпеня
Податкова: Шахраї телефонують підприємцям

Податкова: Шахраї телефонують підприємцям

Публікації
Вимагають гроші для порятунку рідних? ДЗВОНІТЬ 102 !

Вимагають гроші для порятунку рідних? ДЗВОНІТЬ 102 !

статті
Реєстраційний номер облікової картки платника податків вноситься до паспорта громадянина України

Реєстраційний номер облікової картки платника податків вноситься до паспорта громадянина України

законодавтство
Майбутня співпраця формується на принципі перетворення ДПС із фіскального органу на сервісну службу

Майбутня співпраця формується на принципі перетворення ДПС із фіскального органу на сервісну службу

Публікації
Ірпінська ОДПІ повідомляє

Ірпінська ОДПІ повідомляє

Контакти - ОДПІ
Автоматичнее бюджетне відшкодування сумлінним платникам податків

Автоматичнее бюджетне відшкодування сумлінним платникам податків

Публікації
ОДПІ повідомляє: Інформаційно–довідковий департамент державної податкової служби

ОДПІ повідомляє: Інформаційно–довідковий департамент державної податкової служби

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.