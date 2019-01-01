Десятий випадок COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

Бучанський міський голова повідомляє про десяток випадок захворювання на новий вірус:

20 квітня отримано офіційно підтверджену інформацію з обласної вірусологічної лабораторії про позитивний результат аналізу ПЛР на коронавірус у молодої жінки, яка перебувала у контакті з одним із попередніх хворих.



Вона перебуває під контролем лікарів, які визначають алгоритм подальшого лікування .



Наразі їі стан задовільний.

Встановлюється коло контактних осіб.



Уникайте контактів з особами, які можуть бути потенційно інфікованими!

Залишайтеся вдома!

Будьте здорові!