Десятий випадок COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

Бучанський міський голова повідомляє про десяток випадок захворювання на новий вірус:
20 квітня отримано офіційно підтверджену інформацію з обласної вірусологічної лабораторії про позитивний результат аналізу ПЛР на коронавірус у молодої жінки, яка перебувала у контакті з одним із попередніх хворих.
Вона перебуває під контролем лікарів, які визначають алгоритм подальшого лікування .
Наразі їі стан задовільний.
Встановлюється коло контактних осіб.
Уникайте контактів з особами, які можуть бути потенційно інфікованими!
Залишайтеся вдома!
Будьте здорові!
Станом на 20 квітня в Ірпінському регіоні всього зареєстровано 215 підозр на захворювання коронавірусом.
Підтверджених випадків – 22 (Ірпінь – 13, Коцюбинське – 5, Ворзель – 2, Гостомель – 2).
На лабораторному дослідженні перебуває 9 зразків, у 184 випадках Covid-19 не виявлено.