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  • Учора, 13:57
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Десятий випадок COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

Бучанський міський голова повідомляє про десяток випадок захворювання на новий вірус:


20 квітня отримано офіційно підтверджену інформацію з обласної вірусологічної лабораторії про позитивний результат аналізу ПЛР на коронавірус у молодої жінки, яка перебувала у контакті з одним із попередніх хворих.


Вона перебуває під контролем лікарів, які визначають алгоритм подальшого лікування .

Наразі їі стан задовільний.
Встановлюється коло контактних осіб.

Уникайте контактів з особами, які можуть бути потенційно інфікованими!
Залишайтеся вдома!
Будьте здорові!


Станом на 20 квітня в Ірпінському регіоні всього зареєстровано 215 підозр на захворювання коронавірусом.
Підтверджених випадків – 22 (Ірпінь – 13, Коцюбинське – 5, Ворзель – 2, Гостомель – 2).
На лабораторному дослідженні перебуває 9 зразків, у 184 випадках Covid-19 не виявлено.

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#coronavirus Буча
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