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Міський голова Анатолій Федорук привітав громаду з Великоднем

Шановна громадо!
Христос воскрес!


Щороку з Великодніми передзвонами входить у наші домівки та серця найбільш величне християнське свято – Воскресіння Христове.
Це особливий день, що сповнює нас світлою радістю, спокоєм та глибокою вірою у всемогутність Господньої любові.


У час великих потрясінь, що випали на долю України та її народу, ця віра особливо необхідна кожному. Ми просимо миру та єдності для рідної землі, сил та мудрості, щоб творити і розвивати власну державу, Божої благодаті для кожної української родини для подолання хвороб. І полишаючи сумніви та безнадію, як ніколи палко віримо в силу любові й добра.

Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх героїв, які полягли за Україну і тих, хто й сьогодні захищає кожного із нас.

Бажаю, щоб переможний дух надії, радості, всепрощення і надалі супроводжували Вас і Вашу родину, давав сили, енергію, наснагу для добрих і корисних справ .

Тож нехай мелодія великодніх дзвонів розвіє сумніви та негаразди. Тільки в єдності наших щирих помислів і зусиль, лише разом, допомагаючи і підтримуючи один одного, ми зможемо досягти успіхів.

Нехай радісні Пасхальні дні покладуть благодатні початки нових перемог і звершень на Вашому життєвому шляху!

Зі святом!

Бучанський міський голова Анатолій Федорук



























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Великдень фотофакт відеосюжет Федорук Анатолій Петрович
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