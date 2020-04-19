Міський голова Анатолій Федорук привітав громаду з Великоднем

Шановна громадо!

Христос воскрес!

У час великих потрясінь, що випали на долю України та її народу, ця віра особливо необхідна кожному. Ми просимо миру та єдності для рідної землі, сил та мудрості, щоб творити і розвивати власну державу, Божої благодаті для кожної української родини для подолання хвороб. І полишаючи сумніви та безнадію, як ніколи палко віримо в силу любові й добра.Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх героїв, які полягли за Україну і тих, хто й сьогодні захищає кожного із нас.Бажаю, щоб переможний дух надії, радості, всепрощення і надалі супроводжували Вас і Вашу родину, давав сили, енергію, наснагу для добрих і корисних справ .Тож нехай мелодія великодніх дзвонів розвіє сумніви та негаразди. Тільки в єдності наших щирих помислів і зусиль, лише разом, допомагаючи і підтримуючи один одного, ми зможемо досягти успіхів.Нехай радісні Пасхальні дні покладуть благодатні початки нових перемог і звершень на Вашому життєвому шляху!