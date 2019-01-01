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В регіоні утримується НЕБЕЗПЕЧНИЙ рівень забруднення повітря

17 квітня еко-станціїя в Бучі фіксує НАДвисокий рівень забруднення повітря: наразі на 20:00 та 22:00 якості повітря (AQI) становить – від 300 до 400.



Первинні дані на 17 квітня 2020, 21:15
☁️ PM2.5: 407.75 мкг/м³
☁️ PM10: 466.44 мкг/м³
🌡️ Температура: 9.56 °C
💧 Відносна вологість: 38.92 %
🌀 Атмосферний тиск: 74171.44 мм рт.ст.

Наслідки для здоров'я
Може вплинути навіть на здорових людей, і спричинити серйозні наслідки для здоров'я людей із захворюваннями легень чи серця. Негативні наслідки можуть виникнути навіть під час легкої фізичної активності.




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