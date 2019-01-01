Ми знаємо рівні забруднення повітря, але не знаємо, що створює забруднення

В Україні проводять моніторинги рівня забруднення повітря, але немає дослідження, що саме створює забруднення та в якій кількості.

Про це в ефірі hromadske розповів завідувач відділу інформатики навколишнього середовища НАН України Іван Ковалець.Крім того, науковець зазначив, що зараз задимлення у Києві утворилось через загоряння навколо міста й не обов'язково, що дим іде з Чорнобильської зони відчуження.«Це постійна проблема (загоряння — ред.), але раніше вона була у вересні. Тоді утворювалась суха рослинність, а весною після снігу була достатня вологість і такої проблеми не виникало», — пояснив Ковалець.Також Ковалець наголосив, що не потрібно чекати підвищення радіаційного фону через пожежі в Чорнобилі.«Не чекайте підвищення радіаційного фону. Навіть якщо задимлення буде йти з Чорнобиля, навіть якщо там по-справжньому буде горіти ліс. Для того, щоб було підвищення радіаційного фону треба, щоб піднялись рівень забруднення у Києві не в сотні разів, як було 8 чи 9 квітня, а щоб піднялись у мільйони разів», — пояснив науковець.За його словами, чинників забруднення багато, і в Україні їх ніколи комплексно не досліджували, займалися лише вивченням окремих забрудників.«Система моніторингу якась є, попри те, що вона може бути застарілою. У нас немає інвентаризації джерел. Ми знаємо рівні забруднення, якщо не від державного, то від громадського моніторингу, але не знаємо, що створює забруднення та в якій кількості», — зазначив Ковалець.Науковець наголосив, що потрібно проводити дослідження щодо чинників забруднення, а саме об'єднувати моніторинг нинішньої ситуації, виділяти джерела забруднення та моделювати подальшу ситуацію.