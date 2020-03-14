Девять випадків COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

COVID-19: дев’ять випадків зараження зареєстровано у Бучі



17 квітня отримали офіційно підтверджену інформацію з обласної вірусологічної лабораторії про позитивний результат аналізу ПЛР на корона вірус у чоловіка та жінки - подружжя (50 років) , що проживають у Лісовій Бучі.



Вони перебувають під контролем лікарів, які визначають алгоритм подальшого лікування .

Наразі їхній стан задовільний.

Встановлюється коло контактних осіб.



Уникайте контактів з особами, які можуть бути потенційно інфікованими!

Залишайтеся вдома! Будьте здорові!

У Київській області підтверджено 253 випадки коронавірусної хвороби, 16 осіб одужали

Станом на 8.00 год. 17 квітня 2020 року, за даними Державної установи «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» у Київській області підтверджено 253 випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), з них 15 у дітей. За добу зареєстровано 19 випадків захворювання.Одужали 16 осіб. Повторне лабораторне дослідження ПЛР не виявило в них хвороби.Серед захворілих 19 медичних працівників, 14 з яких працюють в медичних закладах міста Києва, 5 – в закладах охорони здоров’я області міст Біла Церква, Вишневе, Боярка, Бровари. Крім цього, випадок COVID-19 підтверджено у водія екстреної медичної допомоги (м. Бровари).в Обухівському р-ні – 43: смт. Козин – 20, м. Обухів – 10, м. Українка – 8, с. Романків – 4, с. Красна Слобідка – 1;у Києво-Святошинському р-ні – 83: с. Софіївська Борщагівка – 14, м. Вишневе – 20, с. Крюківщина – 10, м. Боярка – 9, с. Лісники – 5, с. Гатне – 5, с. Дмитрівка – 4, с. Тарасівка – 2, с. Святопетрівське – 4, с. Петропавлівська Борщагівка – 1, с. Чайки – 2, с. Кременище – 1, с. Білогородка – 3, с. Капітанівка – 1, с. Нове – 1, с. Гнатівка – 1;у Баришівському р-ні – 1;у Білоцерківському р-ні – 3;у Бориспільському – 5;у Броварському р-ні – 7;у Бородянському р-ні – 3;у Васильківському р-ні – 5;у Вишгородському р-ні – 1;в Іванківському р-ні – 1;у Макарівському р-ні – 5;у Миронівському р-ні – 2;у Переяслав-Хмельницькому р-ні – 3;у Поліському р-ні – 1;у Рокитнянському р-ні – 1;у Ставищенському р-ні – 6;у м. Біла Церква – 7;у м. Бровари – 11у м. Бориспіль – 14у смт. Бородянка – 1;у м. Буча – 9;у м. Васильків – 3;у м. Вишгород – 7;у м. Ірпінь – 12;у м. Фастів – 4 ;у смт. Ворзель – 1;у смт. Гостомель – 2;у смт. Коцюбинське – 1;у смт. Ставище – 1;у м. Кагарлик – 3;у м. Переяслав – 3;у смт. Рокитне – 1;у смт. Іванків – 1;У смт. Володарка – 2.У цілому на стаціонарному лікуванні перебувають 73 особи з підтвердженим COVID-19, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) 180 осіб.В області зафіксовано 9 летальних випадків, за добу смертельних випадків не зафіксовано.З 14.03.2020 р. до Київського обласного лабораторного центру всього надійшло 1285 підозр на COVID-19, з них у 253 випадках підтверджено коронавірусну хворобу. Медичне спостереження встановлено за 2555 контактними особами.