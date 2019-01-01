17 квітня: В регіоні утримується високий рівень забруднення повітря

Зранку 17 квітня еко-станціїя в Бучі фіксує погіршення індексу якості повітря: наразі на 09:00 якості повітря (AQI) становить – від 190 до 200.
Первинні дані на 17 квітня 2020, 09:03
☁️ PM2.5: 246 мкг/м³
☁️ PM10: 275.5 мкг/м³
🌡️ Температура: 19.1 °C
💧 Відносна вологість: 19.79 %
🌀 Атмосферний тиск: 74104.04 мм рт.ст.
Наслідки для здоров'я:
Може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.
Індекс за алгоритмом PM2.5 NowCast (US EPA)
Первинні дані на 17 квітня 2020, 09:03
☁️ PM2.5: 246 мкг/м³
☁️ PM10: 275.5 мкг/м³
🌡️ Температура: 19.1 °C
💧 Відносна вологість: 19.79 %
🌀 Атмосферний тиск: 74104.04 мм рт.ст.
Наслідки для здоров'я:
Може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.
Індекс за алгоритмом PM2.5 NowCast (US EPA)