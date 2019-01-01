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  • Учора, 22:16
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16 квітня: В регіоні утримується ШКІДЛИВИЙ рівень забруднення повітря

16 квітня еко-станціїя в Бучі фіксує НАДвисокий рівень забруднення повітря: наразі на 21:00 та 22:00 якості повітря (AQI) становить – від 240 до 260.



Наслідки для здоров'я
Може викликати респіраторні захворювання у людей при тривалому впливі. Ефект може бути більш виражений у людей з легеневими і серцевими захворюваннями.


Первинні дані на 16 квітня 2020, 22:08
☁️ PM2.5: 241.94 мкг/м³
☁️ PM10: 270.19 мкг/м³
🌡️ Температура: 13.21 °C
💧 Відносна вологість: 38.03 %
🌀 Атмосферний тиск: 73742.33 мм рт.ст.

Індекс за алгоритмом PM2.5 NowCast (US EPA)




Враховуючи ситуацію фахівці закликають:

- обмежити перебування на відкритому повітрі;
- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відновлення солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.
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якість повітря
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