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  • Учора, 18:06
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Малозабезпечені жителі Бучанської ОТГ отримують смаколики до Великодня

Пасхальний маршрут допомоги продовжує започатковану багато років тому акцію із підтримки тих, хто опинився у складних життєвих умовах: самотні, одинокі, малозабезпечені, які потребують доплмоги у цей непростий для кожного із нас час отримують пасхальний набір відповідно до програми « З турботою про кожного».



Серед тих, хто отримує набори - члени сімей загиблих учасників ООС, а також ті, хто опинився за межею бідності.
Самотні, але не забуті! Зігріті увагою і турботою, вони разом із нами святкуватимуть Великдень із святковим хлібом - смачною паскою на столі!
Світлого Великодня!

16 квітня пасхальні набори отримали жителі Луб’янки, Блиставиці та Бучі.
Завтра дорога проляже до Гаврилівки та до помешкань тих бучанців, хто перебуває на обслуговуванні у терцентрі .

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Прес-служба Бучанської міської ради 
 Великдень
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