МОН запустило сайт про ключові зміни в освіті, впроваджені через карантин

«З початку карантину МОН ухвалило багато управлінських рішень, щоб адаптувати освітні процеси до його умов. Відтепер з ключовою інформацією щодо основних змін можна ознайомитись на окремому ресурсі. А детально про ці зміни, як і раніше, можна дізнатись на сайті МОН», – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.