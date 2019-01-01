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Про ключові зміни в освіті, впроваджені через карантин

МОН запустило сайт про ключові зміни в освіті, впроваджені через карантин


Усі зміни в освітньому процесі, впроваджені через карантин, відтепер зібрано на окремому сайті mon-covid19.info

Зокрема, тут розміщено інформацію про дистанційне навчання, завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію.

«З початку карантину МОН ухвалило багато управлінських рішень, щоб адаптувати освітні процеси до його умов. Відтепер з ключовою інформацією щодо основних змін можна ознайомитись на окремому ресурсі. А детально про ці зміни, як і раніше, можна дізнатись на сайті МОН», – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.


Новий ресурс містить ключову інформацію про зміни в роботі дитячих садків, шкіл, закладів ПТО, університетів та коледжів. Зокрема, тут розміщено актуальну інформацію про завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію.

Сайт також містить корисну інформацію для педагогів – щодо режиму роботи, зарплат, відпустки, атестації, заповнення класних журналів, інструментів для дистанційного навчання тощо. Крім цього, зібрано контакти установ і служб, які стануть у нагоді, якщо потрібно буде уточнити інформацію.

У разі змін режиму карантину або ухвалення через нього нових рішень у системі освіти інформація на сайті оновлюватиметься.

Кампанію «Вчимо і навчаємось на карантині: зміни в системі освіти» розроблено за підтримки Швейцарської Конфедерації в рамках впровадження Швейцарсько-українського проекту DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти». doccu.in.ua
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Інформація Урядового порталу, www.kmu.gov.ua 
 освіта #coronavirus
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