14 квітня: Пожежу навколо ЧАЕС локалізували повністю

Станом на 11.00 годину ситуація в зоні відчуження більш-менш стабілізована. Пожежу навколо ЧАЕС локалізували повністю – продовжують гасити окремі осередки вогню. Території розташування промислових комплексів поводження з твердими радіоактивними відходами (ПКПТРВ) та майданчик будівництва ЦСВЯП вдалось вберегти від пожежі.

Вчора майже всі сили пожежників-рятувальників були сконцентровані на цій ділянці території. Зараз пожежа зупинена - ситуація контрольована, все спокійно.По ситуації з пожежою на лівому березі річки Прип`ять – інформація уточнюється.