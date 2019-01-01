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14 квітня: Пожежу навколо ЧАЕС локалізували повністю

Станом на 11.00 годину ситуація в зоні відчуження більш-менш стабілізована. Пожежу навколо ЧАЕС локалізували повністю – продовжують гасити окремі осередки вогню. Території розташування промислових комплексів поводження з твердими радіоактивними відходами (ПКПТРВ) та майданчик будівництва ЦСВЯП вдалось вберегти від пожежі.



Вчора майже всі сили пожежників-рятувальників були сконцентровані на цій ділянці території. Зараз пожежа зупинена - ситуація контрольована, все спокійно.
По ситуації з пожежою на лівому березі річки Прип`ять – інформація уточнюється.

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Наталия Дегтяренко 
 пожежа
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