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Вогнеборці продовжують ліквідовувати горіння трав’яних настилів в регіоні

13 квітня рятувальники ліквідували три випадки горіння трав’яних настилів



- 16:34 до пункту зв’язку 36-державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу в посадці в сел. Гостомель, по вул. Автошляхова, де полум’ям було охоплено близько 500 м2 сухостою. На ліквідацію пожежі було залучено рятувальників 53-го Державного пожежно-рятувального посту сел, Гостомель. Загалом на місці працювало 3 чоловіка особового складу. Загорання вдалось ліквідувати о 18:38.

- 17:23 надійшло повідомлення про загорання лісової підстилки в сел. Гостомель, по вул. Свято-Покровська, 3. На ліквідацію пожежі було направлено 1 підрозділ 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь в складі 4-х чоловік. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що площа загорання складає близько 15 м2. Завдяки оперативним діям рятувальників загорання вдалося локалізувати о 17:37 та о 17:52 ліквідувати повністю.

- 20:48 в м. Ірпінь, по вул. Г. Сковороди виникло загорання трави на площі 25 м2. На ліквідацію пожежі було направлено 1 підрозділ 36



Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь в складі 3-х чоловік Загорання вдалось ліквідувати о 21:04.
Рятувальники закликають не палити суху рослинність, адже трав’яні пожежі є одним з головних джерел викидів в атмосферу вуглекислого газу, а при сильній трав’яній пожежі гинуть практично усі живі істоти, що живуть у траві та на поверхні ґрунту.
Якщо ви помітили загорання – негайно телефонуйте до служби порятунку за телефоном 101!
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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Ірпінь Буча
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