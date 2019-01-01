Правила ефективного користування маскою

Про ефективне використання засобів індивідуального захисту під час пандемії. Нагадаємо кілька простих правил, які сприятимуть реальному, а не ілюзорному захисту.





- маску та рукавички одягати тільки чистими руками. Тобто спочатку потрібно вдягнутись для виходу на вулицю, помити руки (обробити антисептиком), вдягти маску та рукавички;

- вдягаючи маску, переконайтесь, що правильна сторона спрямована назовні (кольорова сторона). Одягайте маску, так щоб вона максимально щільно закривала рот і ніс;

роздягатися необхідно в зворотній послідовності;

- маску та респіратор потрібно одягати та знімати, тримаючи за шнурочки. І ні в якому разі не можна торкатись зовнішньої/внутрішньої поверхні. Потрібно дотримуватись певних правил одягання-знімання ЗІЗ: - маску та рукавички одягати тільки чистими руками. Тобто спочатку потрібно вдягнутись для виходу на вулицю, помити руки (обробити антисептиком), вдягти маску та рукавички;- вдягаючи маску, переконайтесь, що правильна сторона спрямована назовні (кольорова сторона). Одягайте маску, так щоб вона максимально щільно закривала рот і ніс;роздягатися необхідно в зворотній послідовності;- маску та респіратор потрібно одягати та знімати, тримаючи за шнурочки. І ні в якому разі не можна торкатись зовнішньої/внутрішньої поверхні.

✅ Одноразову маску треба викинути після зняття. Якщо після вулиці залишити її для наступного виходу - такий захист не має сенсу.✅ Тканинні покриття для обличчя, маски та респіратори не слід носити дітям до 2-х років, та будь-кому, хто має проблеми з диханням або перебуває у непритомному стані, недієздатний або іншим чином не може зняти маску (покриття, респіратор) без допомоги.