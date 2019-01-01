Правила ефективного користування маскою

Про ефективне використання засобів індивідуального захисту під час пандемії. Нагадаємо кілька простих правил, які сприятимуть реальному, а не ілюзорному захисту.
Потрібно дотримуватись певних правил одягання-знімання ЗІЗ:
- маску та рукавички одягати тільки чистими руками. Тобто спочатку потрібно вдягнутись для виходу на вулицю, помити руки (обробити антисептиком), вдягти маску та рукавички;
- вдягаючи маску, переконайтесь, що правильна сторона спрямована назовні (кольорова сторона). Одягайте маску, так щоб вона максимально щільно закривала рот і ніс;
роздягатися необхідно в зворотній послідовності;
- маску та респіратор потрібно одягати та знімати, тримаючи за шнурочки. І ні в якому разі не можна торкатись зовнішньої/внутрішньої поверхні.
- маску та рукавички одягати тільки чистими руками. Тобто спочатку потрібно вдягнутись для виходу на вулицю, помити руки (обробити антисептиком), вдягти маску та рукавички;
- вдягаючи маску, переконайтесь, що правильна сторона спрямована назовні (кольорова сторона). Одягайте маску, так щоб вона максимально щільно закривала рот і ніс;
роздягатися необхідно в зворотній послідовності;
- маску та респіратор потрібно одягати та знімати, тримаючи за шнурочки. І ні в якому разі не можна торкатись зовнішньої/внутрішньої поверхні.
✅ Одноразову маску треба викинути після зняття. Якщо після вулиці залишити її для наступного виходу - такий захист не має сенсу.
✅ Тканинні покриття для обличчя, маски та респіратори не слід носити дітям до 2-х років, та будь-кому, хто має проблеми з диханням або перебуває у непритомному стані, недієздатний або іншим чином не може зняти маску (покриття, респіратор) без допомоги.
Тому всім, хто має проблеми з диханням, краще залишатися вдома та намагатися організувати побут таким чином, щоб не виходити зайвого разу на вулицю. Адже людям з груп ризику потрібно максимально підтримувати самоізоляцію.
Користуйтеся ЗІЗ правильно і пам’ятайте, що використовувати маску в якості єдиного засобу недостатньо для захисту. Слід дотримуватись інших рекомендацій та заходів безпеки та профілактики.