Пожежа в чорнобильській зоні – найбільша з часів аварії у 1986-му (відео)

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій України спільно зі співробітниками лісової охорони Держагентства з управління зоною відчуження продовжують гасіння пожеж у чотирьох лісництвах, при цьому загрози для ЧАЕС, сховища відпрацьованого палива та інших важливих об'єктів немає, запевняють у ДСНС.

Київ «виборює» перше місце у світі по забрудненню повітря, Зона втрачає туристичні родзинки, а пожежники здоров’я. Втім, справа не лише в Чорнобилі…

У 2015-му горіло сильно, але нині – дужче. Вогонь наближається до кордону з Білоруссю

Кожного ранку та увечері проводиться обліт території

Серед втрат – туристичні локації і цілі покоління тварин

Нам загрожує мікропил і радіація

Польові-лісові пожежі продукують небезпечні забруднювачі повітря, пояснює Марина Ратушна, зокрема, дрібнодисперсний пил фракцій PM 2,5 та PM 10 .