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Вогнеборці: Триває ліквідація загорання торфу (Ірпінь)

13 квітня о 06 год. 20 хв. до пункту зв’язку 36-державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про загорання торфу за адресою: м. Ірпінь, по вул. Достоєвського (пойма р. Ірпінь).

На місце виклику негайно було направлено відділення 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь. Прибувши на місце виклику встановлено, що площа загорання торфу складає 0,3 га. На ліквідацію загорання рятувальниками подано 2 ствола «А» від мотопомпи. Наразі на місці події працює 5 чоловік особового складу. На даний час триває ліквідація загорання.

Рятувальники вкотре закликають не палити суху рослинність, адже трав’яні пожежі є одним з головних джерел викидів в атмосферу вуглекислого газу, а при сильній трав’яній пожежі гинуть практично усі живі істоти, що живуть у траві та на поверхні ґрунту.
Якщо ви помітили загорання – негайно телефонуйте до служби порятунку за телефоном 101!

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
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