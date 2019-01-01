Вогнеборці: Триває ліквідація загорання торфу (Ірпінь)

13 квітня о 06 год. 20 хв. до пункту зв’язку 36-державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про загорання торфу за адресою: м. Ірпінь, по вул. Достоєвського (пойма р. Ірпінь).

На місце виклику негайно було направлено відділення 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь. Прибувши на місце виклику встановлено, що площа загорання торфу складає 0,3 га. На ліквідацію загорання рятувальниками подано 2 ствола «А» від мотопомпи. Наразі на місці події працює 5 чоловік особового складу. На даний час триває ліквідація загорання.Рятувальники вкотре закликають не палити суху рослинність, адже трав’яні пожежі є одним з головних джерел викидів в атмосферу вуглекислого газу, а при сильній трав’яній пожежі гинуть практично усі живі істоти, що живуть у траві та на поверхні ґрунту.Якщо ви помітили загорання – негайно телефонуйте до служби порятунку за телефоном 101!