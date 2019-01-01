В Гостомелі ліквідували загорання легкового автомобіля

13 квітня о 14:56 до оперативно-диспетчерської служби 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про загорання під час руху легкового автомобіля «Chevrolet Aveo» на автомобільній дорозі в сел. Гостомель, по вул. Свято-Покровська.

На місце події негайно було направлено одне відділення 36-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь та одне відділення 53-го державного пожежно-рятувального посту сел. Гостомель. на пожежних спеціальних автомобілях. По прибуттю рятувальників встановлено, що вогнем охоплено моторний відсік транспортного засобу. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників за лічені хвилини пожежу вдалося локалізувати (о 15:02) за допомогою подачі піни через генератор піни ГПС-600 та повністю ліквідувати о 15:09. На місці виклику працювало 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Вогнем пошкоджено передню частину транспортного засобу.