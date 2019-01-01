ДТП, Ворзель - зіткнення трьох авто, водій та пасажир в лікарні

13 квітня близько 10-ї ранку на 32 кілометрі автодороги Київ — Ковель (Ворзель) сталася ДТП. За попередньою інформацією, 50-річний водій Skoda Octavia не дотримався безпечної дистанції, скоїв зіткнення з ВАЗ, після чого легковик Skoda виїхало на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з Jeep Grand Cherokee.
Внаслідок автопригоди водій Jeep, пасажир Skoda та пасажир ВАЗ отримали травми. Потерпілих шпиталізували до лікарні.
Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху. На місці події працює слідчо-оперативна група та карета швидкої медичної допомоги.
Надалі цією подією займатимуться слідчі.
Водії, пам’ятайте! Ігнорування правил дорожнього руху є неприпустимим! Будьте уважні за кермом!
Бережіть себе та своїх близьких!
Внаслідок автопригоди водій Jeep, пасажир Skoda та пасажир ВАЗ отримали травми. Потерпілих шпиталізували до лікарні.
Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху. На місці події працює слідчо-оперативна група та карета швидкої медичної допомоги.
Надалі цією подією займатимуться слідчі.
Водії, пам’ятайте! Ігнорування правил дорожнього руху є неприпустимим! Будьте уважні за кермом!
Бережіть себе та своїх близьких!