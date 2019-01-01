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ДТП, Ворзель - зіткнення трьох авто, водій та пасажир в лікарні

13 квітня близько 10-ї ранку на 32 кілометрі автодороги Київ — Ковель (Ворзель) сталася ДТП. За попередньою інформацією, 50-річний водій Skoda Octavia не дотримався безпечної дистанції, скоїв зіткнення з ВАЗ, після чого легковик Skoda виїхало на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з Jeep Grand Cherokee.

Внаслідок автопригоди водій Jeep, пасажир Skoda та пасажир ВАЗ отримали травми. Потерпілих шпиталізували до лікарні.
Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху. На місці події працює слідчо-оперативна група та карета швидкої медичної допомоги.
Надалі цією подією займатимуться слідчі.

Водії, пам’ятайте! Ігнорування правил дорожнього руху є неприпустимим! Будьте уважні за кермом!
Бережіть себе та своїх близьких!

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прес-служба, УПП в Київській області 
 дтп Ворзель
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