Епізод з життя бучанця пілота Боїнга...

Ніколи не задумувалась всерйоз про професію льотчиків. Що я знала про неї? Та майже нічого... Лише те, що льотчик, природно, повинен не боятися висоти, мати професійну підготовку.

"Тренажер у мене запланований на 6-7 квітня. Він не буде нічим відрізнятися від тих, які проходимо раз на півроку. На ньому відпрацьовуємо найбільш складні відмови, які можуть статися на критичних етапах польоту. Тренажерна підготовка - це той вид перевірки і тренування, де льотчик може по справжньому показати чого він дійсно вартий. Будь штатний рейс навіть перевірки не зрівняється з тим навантаженням, який пілот отримує при польоті на тренажері. Там одна відмова і нештатна ситуація змінюється іншими. Професія того вимагає".



Как потом выяснилось, это командир по договорённости с инструктором отклонил ручку управления на пикирование, имитируя, что он теряет сознание и случайно его тело воздействует на органы управления. Напомню, что вместо штурвалов на Аирбасе установлены джойстики. Но я этого тогда не знал. Что делать, конечно же уходить на второй. Я начинаю уходить, устанавливаю двигателям режим ухода на второй, перевожу самолёт в набор и даю команду командиру Gear Up( Убрать шасси)-ноль эмоций Gear UP ничего не происходит!

Капитан!!! Gear Up.

"Что то, Дима, мне не здоровится!"- еле еле промолвил командир. "Всё ясно!" - я остался один и теперь действую в одиночку. Выполнил манёвр ухода на второй круг, доложил о сложившейся ситуации и принял решение выполнить заход на посадку.

Предварительно вызвал бортпроводников, попросил их оказать первую помощь командиру, узнать есть ли на борту врач. Так же заказал скорую на земле ко времени нашей посадки. Работал спокойно и уверенно, без суеты. Спокойно зашёл на посадку и посадил воздушное судно. Инструктор был очень доволен. Командир в перерыве пожал мне руку и так же похвалил". " Сегодня на сессии мы начали потихоньку отрабатывать отказы. Кроме того выполняли интересное упражнение,когда один из пилотов теряет сознание и ему становится плохо, второй полностью берёт на себя и в одиночку сажает самолёт. Кроме этого, нужно не забыть предупредить о сложившейся ситуации диспетчера и бортпроводников. Конечно же, всё это возникает неожиданно. В моём случае мы заходим на посадку и ничего не предвещает беды, я пилотирую. Мы стабильно идём по глиссаде, вдруг вырубается автопилот и самолёт начинает нестись к земле. Как потом выяснилось, это командир по договорённости с инструктором отклонил ручку управления на пикирование, имитируя, что он теряет сознание и случайно его тело воздействует на органы управления. Напомню, что вместо штурвалов на Аирбасе установлены джойстики. Но я этого тогда не знал. Что делать, конечно же уходить на второй. Я начинаю уходить, устанавливаю двигателям режим ухода на второй, перевожу самолёт в набор и даю команду командиру Gear Up( Убрать шасси)-ноль эмоций Gear UP ничего не происходит!Капитан!!! Gear Up."Что то, Дима, мне не здоровится!"- еле еле промолвил командир. "Всё ясно!" - я остался один и теперь действую в одиночку. Выполнил манёвр ухода на второй круг, доложил о сложившейся ситуации и принял решение выполнить заход на посадку.Предварительно вызвал бортпроводников, попросил их оказать первую помощь командиру, узнать есть ли на борту врач. Так же заказал скорую на земле ко времени нашей посадки. Работал спокойно и уверенно, без суеты. Спокойно зашёл на посадку и посадил воздушное судно. Инструктор был очень доволен. Командир в перерыве пожал мне руку и так же похвалил".