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Абетка споживача ЖКГ - Універсальний довідник

Універсальний довідник для споживачів житлово-комунальних послуг у Міністерстві розробили в рамках реалізації Комунікаційної стратегії з роз’яснення реформи житлово-комунального господарства України.



"Абетка споживача" – це ваш помічник у користуванні житлово-комунальними послугами, управлінні власним будинком та захисті прав споживачів.
Тут ви ознайомитесь з роз’ясненнями основних термінів та законодавчих положень у цій сфері.

Скачать файл: abetka-spozhyvacha-w.pdf [1,48 Mb] (cкачиваний: 15)
Посмотреть онлайн файл: abetka-spozhyvacha-w.pdf


Посібник містить інформацію про вибір моделі договірних відносин між виконавцями та споживачами послуг, форми управління багатоквартирним будинком, особливості функціонування ОСББ, захист прав споживачів тощо.

Інформація буде корисною тим, хто цікавиться тим, як обрати енергоаудитора, яка інформація має бути в рахунку на оплату комунальної послуги, як укласти договори з виконавцями послуг чи оформити претензії за неякісне надання комунальних послуг.

У 2019 році у Міністерстві розвитку громад та територій розробили Комунікаційну стратегію з роз’яснення реформи житлово-комунального господарства України та План заходів з її реалізації. Основними інструментами реалізації стратегії є проведення інформаційних кампаній за напрямами реформи: «Я – відповідальний власник», «Я – розумний споживач» та «Я – ощадливий господар»
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www.minregion.gov.ua 
 ЖКГ юрконсультація
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