Абетка споживача ЖКГ - Універсальний довідник

Універсальний довідник для споживачів житлово-комунальних послуг у Міністерстві розробили в рамках реалізації Комунікаційної стратегії з роз’яснення реформи житлово-комунального господарства України.

У 2019 році у Міністерстві розвитку громад та територій розробили Комунікаційну стратегію з роз’яснення реформи житлово-комунального господарства України та План заходів з її реалізації. Основними інструментами реалізації стратегії є проведення інформаційних кампаній за напрямами реформи: «Я – відповідальний власник», «Я – розумний споживач» та «Я – ощадливий господар»

Інформація буде корисною тим, хто цікавиться тим, як обрати енергоаудитора, яка інформація має бути в рахунку на оплату комунальної послуги, як укласти договори з виконавцями послуг чи оформити претензії за неякісне надання комунальних послуг.