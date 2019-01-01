Вогнеборці: Щодо ліквідації лісових пожеж на території Зони відчуження

Google оновив фото з супутника - видно задимлення в зоні відчуження.
Інформація (станом на вечір 8 квітня) щодо ліквідації лісових пожеж на території Зони відчуження безумовного (обов’язкового) відселення.
6 квітня поблизу с. Давидки Народицького району Житомирської області в поймі р. Грезля виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.
7 квітня пожежа поширилась на квартали Денисовецького лісництва Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення Київської області.
8 квітня триває гасіння пожеж у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення на території Денисовецького та Котовського лісництв. Всього до гасіння пожеж у Зоні відчуження залучено 274 чол. та 77 од. техніки, з них від ДСНС 189 чол. о/с та 43 од. техніки, у т.ч. 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти.
Незважаючи на заборони спалювання сухої рослинності, громадяни продовжують нехтувати усіма застереженнями рятувальників ДСНС України, при цьому порушуючи елементарні Правила пожежної безпеки. Саме від горіння пожеж у природних екосистемах, вогонь яких є неконтрольованим та знищує усе живе на своєму шлях, а це і флора та фауна, лісові масиви, житлові та господарчі та садові будівлі, відбувається значне забруднення довкілля та погіршення родючості грунтів.
7 квітня о 14:14 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про пожежу сухої трав’яної рослинності, за адресою: Бородянський район, с. Пилиповичі.
До місця викли було направлено чергові караули 58-го Державного пожежно-рятувального поста смт Клавдієво-Тарасове, 31-ДПРЧ смт Бородянка та 59-ДПРП смт Пісківка. Також задіяно трактор з плугом ДП «Клавдієвського лісгоспу»
По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що відбулось загоряння трав’яного настилу, самосію хвойних молодих дерев, очерету та чагарників на загальній площі горіння 30 га. Пориви вітру ускладнювали гасіння пожежі.
Пожежу локалізовано о 18:05 та повністю ліквідовано о 22:35.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
Інформація (станом на вечір 8 квітня) щодо ліквідації лісових пожеж на території Зони відчуження безумовного (обов’язкового) відселення.
6 квітня поблизу с. Давидки Народицького району Житомирської області в поймі р. Грезля виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.
7 квітня пожежа поширилась на квартали Денисовецького лісництва Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення Київської області.
8 квітня триває гасіння пожеж у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення на території Денисовецького та Котовського лісництв. Всього до гасіння пожеж у Зоні відчуження залучено 274 чол. та 77 од. техніки, з них від ДСНС 189 чол. о/с та 43 од. техніки, у т.ч. 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти.
Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год).
У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,021 мР/год. на КДП Дитятки 0,011 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу в екосистемах.
Незважаючи на заборони спалювання сухої рослинності, громадяни продовжують нехтувати усіма застереженнями рятувальників ДСНС України, при цьому порушуючи елементарні Правила пожежної безпеки. Саме від горіння пожеж у природних екосистемах, вогонь яких є неконтрольованим та знищує усе живе на своєму шлях, а це і флора та фауна, лісові масиви, житлові та господарчі та садові будівлі, відбувається значне забруднення довкілля та погіршення родючості грунтів.
7 квітня о 14:14 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про пожежу сухої трав’яної рослинності, за адресою: Бородянський район, с. Пилиповичі.
До місця викли було направлено чергові караули 58-го Державного пожежно-рятувального поста смт Клавдієво-Тарасове, 31-ДПРЧ смт Бородянка та 59-ДПРП смт Пісківка. Також задіяно трактор з плугом ДП «Клавдієвського лісгоспу»
По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що відбулось загоряння трав’яного настилу, самосію хвойних молодих дерев, очерету та чагарників на загальній площі горіння 30 га. Пориви вітру ускладнювали гасіння пожежі.
Пожежу локалізовано о 18:05 та повністю ліквідовано о 22:35.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
Шановні мешканці Київщини, рятувальники застерігають залишити практику випалювання сухої рослинності, листя, побутового сміття у минулому та дотримуватись Правил пожежної безпеки в Україні!