Вогнеборці: Щодо ліквідації лісових пожеж на території Зони відчуження

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год).

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,021 мР/год. на КДП Дитятки 0,011 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу в екосистемах.

Шановні мешканці Київщини, рятувальники застерігають залишити практику випалювання сухої рослинності, листя, побутового сміття у минулому та дотримуватись Правил пожежної безпеки в Україні!